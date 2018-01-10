В доме у жительницы Сватово нашли огромный арсенал оружия и боеприпасов (фото)

В поселке Сватово, Луганской области, в помещении частного дома 55-летней женщины сотрудники полиции и СБУ обнаружили огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, во время обыска силовики нашли 31 ручной противотанковый гранатомет и почти 15 тысяч патронов различного калибра и других боеприпасов.

"В ходе проведения санкционированного обыска дома 55-летней женщины, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14 000 патронов различного калибра, 31 один РПГ (ручной противотанковый гранатомет – Ред.), четыре мины МОН (мина осколочная нажимного действия – Ред.), 40 гранат, 14 запалов, 26 выстрелов к РПГ, 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины", – говорится в сообщении.

В свою очередь, хозяйка дома заверила, что не подозревала об арсенале, поскольку "долгое время сдавала дом в аренду".

Изъятый арсенал оружия направлен на экспертизу.

"Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – отметили в полиции. Силовики выясняют владельцев изъятого арсенала. // Сегодня