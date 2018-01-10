Игнорируемый всеми прокремлевский президент Молдовы угрожает «мобилизацией сотен тысяч граждан»

Президент Молдовы Игорь Додон пригрозил молдавскому правительству и парламентскому большинству массовыми протестами, заявив, что оставляет за собой право мобилизовать сотни тысяч граждан, если власть не откажется от мошенничества. Так он в Facebook прокомментировал назначение новых министров, несмотря на его протесты.

"В ином политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для прекращения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой", – написал Додон.

Также он заявил, что институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к "мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония".

"Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, граждане все видят и все понимают, чем более антисоциальным и антигосударственным будет ваше нынешнее поведение, тем болезненнее будет удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до того", – написал президент Молдовы.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон дважды отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры на должности министров.

В условиях ограниченных полномочий президент Молдовы активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Но по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. В третий раз по решению Конституционного суда указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.

Такая процедура уже была применена – 20 октября Конституционный Суд Молдавии разрешил председателю парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы вместо президента, который до этого два раза отклонил эту кандидатуру. Спикер подтвердил, что эта процедура может быть повторена при назначении новых шести министров. // Сегодня