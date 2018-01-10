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В Херсоне совершено вооруженное ограбление «лотерейщиков»

10.01.2018 14:12

Разбойник унес деньги и архиватор, на который шла запись камер наблюдения

В Херсоне полицейские задержали разбойника, который под угрозой оружия ограбил лотерейное учреждение на более чем 20 тысяч гривен.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Подозреваемого задержали на протяжении суток с момента совершения преступления, сообщает пресс-служба Нацполиции.

О нападении, которое произошло около 4:30 утра, копам сообщил 22-летний администратор заведения. По его словам, грабитель завладел выручкой, которая составляла около 21 тысячи гривен.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что нападавший был одет в балаклаву и в ходе нападения использовал аэрозольный баллончик с неустановленным веществом и предметом, похожим на пистолет. Разбойник выгреб деньги из сейфа и унес с собой архиватор, на который записывались данные с камер видеонаблюдения.

По словам замначальника Корабельного отдела полиции Николаева Александр Рогожин, за несколько часов копы установили личность мужчины, который мог быть причастен к ограблению. На следующий день подозреваемого задержали по месту проживания.

Задержанным оказался 21-летний местный житель, который ранее работал в том же лотерейном заведении, но был уволен. Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли часть украденных денег.

Открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. // Сегодня

 

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