Под стражей в России содержатся более 5 тысяч украинцев

На территории России в местах заключения под стражей содержатся свыше 5 тыс. украинцев. Об этом в эксклюзивном интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, отвечая на вопрос относительно наличия официальных контактов с российским коллегой.

Она подчеркнула, что тема недавнего обмена заложниками, который прошел 27 декабря на Донбассе, с омбудсменом РФ ею не обсуждалась.

"С Татьяной Николаевной Москальковой (российский омбудсмен, - ред.) мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины", - рассказала она.

Лутковская также не стала подтверждать либо опровергать информацию об участии российской стороны в недавнем обмене заложниками.

"Мне сложно сказать относительно того, принимала или не принимала участие российская сторона, я могу сказать о том, кто был на контрольно-пропускном пункте в Майорске в тот момент, когда мы готовили автобусы и проводили процедуру с представителями так называемой "ЛНР", а затем приезжали к представителям так называемой "ДНР". Вот это те, кто действительно принимал активное участие", - пояснила омбудсмен.

Отметим, ранее Лутковская заявляла, что в России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда, которые собираются вернуться в Украину либо расторгнуть трудовой контракт. Также омбудсмен порекомендовала не ехать в Россию участникам АТО. // 112.ua