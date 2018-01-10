В Киеве в последние дни по частям находят расчлененного человека

Жуткое ЧП произошло в Киеве: на левом берегу в разных местах были найдены части человеческого тела. В столичной полиции информацию подтвердили и сообщили, что останки были найдены в разные дни и в разных местах, но на территории одного района – Днепровского.

"Некоторые фрагменты были обнаружены в лесополосе, другие в парке "Победа". Все они направлены на ДНК-экспертизу, чтобы установить личность человека. Пока не известно, кто это – мужчина или женщина", – говорят в ГУ НП Киева.

Также, по данным правоохранителей, найдены пока не все фрагменты. Поиски продолжаются, в том числе с привлечением служебных собак.

Пользователи соцсетей шокированы произошедшим и обсуждают всевозможные версии случившегося, и даже сообщают жуткие детали. В то же время правоохранители не разглашают информацию в интересах следствия.

Фрагмент руки нашли в столице неподалеку от улицы Алма-Атинской (Днепровский район) в лесопарковой полосе еще в начале декабря. // Сегодня