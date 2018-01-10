На Сумщині пустощі трьох молодиків закінчились в поліції (відео)

Троє 19-річних сумчан, аби зняти матеріал для YouTube, у вечірній час доби розіграли сценку з перевезенням свого товариша в багажнику автомобіля. Випадкова жінка, що проїздила поряд, сприйняла все як викрадення людини та викликала поліцію.

В обласному центрі, троє приятелів, аби розважитись, вирішили відзняти ролик для YouTube каналу. Нічого ліпшого не прийшло їм на думку, як ідея покататися в багажнику «Ланоса». З цією метою один з трьох заліз до багажного відділення легкового автомобіля, а його приятелі завели двигун та помчали по місту.

Випадкова жінка, яка їхала на авто слідом за жартівниками, побачила, що з незакритого до кінця багажника переднього автомобіля видніється людська голова та відбувається якась жестикуляція рукою, і, сприйнявши все як викрадення людини, викликала поліцію. Повідомивши правоохоронцям номер машини, в якій перевозили «викраденого», і, вказавши напрямок її руху, жінка поклала слухавку.

Все інше було справою техніки. Невдовзі жартівників було зупинено поліцейськими. Хлопці, не очікуючи на такий перебіг подій, трохи налякалися, але оговтавшись, повідомили правоохоронцям, що просто захотіли екстриму.

Провівши відповідні бесіди з юнаками про небезпечність подібних жартів, працівники поліції склали протокол за ст.173 КУпАП «Дрібне хуліганство».

Відділ комунікації поліції Сумської області