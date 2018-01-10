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Двох чоловіків засудили на десять років ув’язнення за вбивство знайомого (фото)

10.01.2018 15:06

Громадяни із кримінальним минулим спочатку побили свого знайомого. А потім ще живого викинули з третього поверху.

У день трагедії чоловіки вживали алкогольні напої. Поки двоє з компанії ходили до магазину, ще один з товаришів почав чіплятися із непристойними пропозиціями до дівчини свого знайомого. Вона відразу вибігла до сусідньої кімнати.

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Коли хлопці повернулися, застали дівчину в сльозах. Вона розповіла, що нібито її хотіли зґвалтувати.

Тож ситуація кардинально змінилася. Чоловіки одразу накинулись на кривдника з кулаками та почали його бити. Під час побиття потерпілий голосно кричав. Щоби змусити його замовчати, один із зловмисників сів на груди та придушив його. Потім тіло жертви викинули з вікна.

У подальшому правопорушники позбулися одягу потерпілого та продовжили розпивати алкогольні напої.

Під час проведення низки розшукових заходів, оперативники виявили підозрюваних неподалік від місця скоєння злочину та затримали їх на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібравши усі докази, покази свідків та висновки відповідних експертиз, вироком Шевченківського районного суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, зловмисників засудили до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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