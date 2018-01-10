В США будут штрафовать за управление дроном в пьяном виде

Законодатели американского штата Нью-Джерси предложили ввести административную ответственность за управление дроном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пьяным операторам дронов может грозить денежный штрафа в размере $1000, лишение свободы на срок до шести месяцев либо и то, и другое.

Закон может вступить в силу в ближайшее время, если его подпишет губернатор штата, пишет Gizmodo.

Законопроект разработал Пол Сарло, сенатор штата от Демократической партии и председатель комитета по бюджету в Сенате Нью-Джерси. Он предложил использовать ту же градацию степеней опьянения, которая принята относительно вождения автомобилей: то есть пьяными будут считаться операторы дронов, концентрация алкоголя в крови которых превышает 0,8 промилле. По словам Сарло, закон о наказании за пьяное управление дроном необходим, так как безответственное использование беспилотных технологий ставит под угрозу общественную безопасность.

От чего будет зависеть мера наказания (штраф, лишение свободы или и то и другое) пока не сообщается. Известно только, что законопроект предполагает аналогичную систему наказаний за использование беспилотников для охоты в дикой природе, порчи частной собственности и нанесения ущерба здоровью человека.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Если он не сделает этого до 16 января, когда истекает его срок на посту, то законопроект вновь поступит на рассмотрение законодателей штата в следующей сессии.

В декабре сообщалось, что правительство Великобритании начало разрабатывать законопроект, который обяжет операторов дронов сдавать экзамены по безопасному управлению, а также регистрировать все дроны весом от 250 граммов. // apparat