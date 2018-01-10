В США будут штрафовать за управление дроном в пьяном виде

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Законодатели американского штата Нью-Джерси предложили ввести административную ответственность за управление дроном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пьяным операторам дронов может грозить денежный штрафа в размере $1000, лишение свободы на срок до шести месяцев либо и то, и другое.
Закон может вступить в силу в ближайшее время, если его подпишет губернатор штата, пишет Gizmodo.
От чего будет зависеть мера наказания (штраф, лишение свободы или и то и другое) пока не сообщается. Известно только, что законопроект предполагает аналогичную систему наказаний за использование беспилотников для охоты в дикой природе, порчи частной собственности и нанесения ущерба здоровью человека.
Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Если он не сделает этого до 16 января, когда истекает его срок на посту, то законопроект вновь поступит на рассмотрение законодателей штата в следующей сессии.
В декабре сообщалось, что правительство Великобритании начало разрабатывать законопроект, который обяжет операторов дронов сдавать экзамены по безопасному управлению, а также регистрировать все дроны весом от 250 граммов. // apparat
Во «ВКонтакте», а также в других социальных сетях и мессенджерах набирает популярность детская эротика и порнография, которую создают сами подростки, желающие...