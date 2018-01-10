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В России при загадочных обстоятельствах погибла чемпионка мира по самбо

10.01.2018 15:17




Девушка скончалась 30 декабря, но о ее смерти стало известно только сейчас

В Чебоксарах при невыясненных обстоятельствах погибла чемпионка мира по самбо Эдера Лаврентьева. Об этом сообщает местное издание Про Город.

Эдера Лаврентьева. Фото gov.cap.ru

"Трагедия случилась накануне Нового года, но близкие решились рассказать об этом только сейчас", – уточняет издание.

Как сообщают друзья погибшей, несчастный случай с ней произошел в пятницу, 29 декабря.

В связи с проводимыми следственным действиями, предоставить более подробную информацию о случившемся близкие девушки пока не могут. Известно, что после случившейся трагедии Эдера еще какое-то время была жива и ее пытались спасти.

Вечером, 29 декабря, Эдеру увезли в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. "30 декабря, в 05:00, ее не стало", – сказала подруга спортсменки.

В следственном комитете по Чувашии сообщили, что проводят проверку по факту несчастного случая с чемпионкой мира по самбо.
Лаврентьева – мастер спорта по самбо, многократная победительница первенств России. Она побеждала на первенствах мира по самбо в 2012 и 2014 годах. В 2015-м завоевала бронзовую награду мирового чемпионата. // Сегодня

 

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