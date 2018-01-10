Власти Бельгии решили кастрировать всех котов

Такое решение принято из-за непомерного роста кошачьего населения в Бельгии. С 1 января эта мера введена в законную силу в Брюсселе. На очереди - другие районы страны.

Все коты и кошки будут подвергнуты обязательной стерилизации. Такой закон приняли в бельгийском парламенте в целях контроля популяции кошек.

Причём, кастрации будут подвергнуты как бродячие, так и домашние животные. Бельгийские власти не справляются в геометрически растущей популяцией, прибежища для кошек переполнены и специалистам приходится регулярно проводить эвтаназию животных.

Закон об обязательной стерилизации уже вступил в силу в столичном регионе с 1 января 2018 г. В регионе Валлония мера будет применена с 1 января будущего года, а в регионе Фландрия с датой пока не определились.

Против обязательной стерилизации домашних питомцев высказались некоторые общества защиты прав животных. После введения новой меры, оставлять полноценными кошек смогут лишь зарегистрированные владельцы, которые занимаются разведением котов. Все остальные будут обязаны посетить ветеринара для процедуры стерилизации. // greenbelarus.info