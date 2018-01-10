Любовь не знает границ: в Беларуси задержали украинца, которого в прошлом году депортировали

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В Беларуси задержан украинец, которого в октябре 2017-го депортировали с запретом въезда в эту страну на 5 лет.
Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, 54-летний мужчина, житель Волынской области, вернулся (каким образом, не уточняется). 9 января пограничники вместе с милиционерами задержали его в деревне Орехово в Малоритском районе.
Фото: gpk.gov.by
Выяснилось, что украинец вернулся к женщине, с которой раньше жил и вел совместное хозяйство. Эти обстоятельства и "заставили" его нарушить законодательство. Пограничники передали нарушителя милиции.
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