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Любовь не знает границ: в Беларуси задержали украинца, которого в прошлом году депортировали

10.01.2018 15:52

В Беларуси задержан украинец, которого в октябре 2017-го депортировали с запретом въезда в эту страну на 5 лет.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, 54-летний мужчина, житель Волынской области, вернулся (каким образом, не уточняется). 9 января пограничники вместе с милиционерами задержали его в деревне Орехово в Малоритском районе.

Фото: gpk.gov.by

Выяснилось, что украинец вернулся к женщине, с которой раньше жил и вел совместное хозяйство. Эти обстоятельства и "заставили" его нарушить законодательство. Пограничники передали нарушителя милиции.

 

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