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Белорусского хоккеиста и его жену избил на корпоративе его пьяный одноклубник

10.01.2018 16:14

О драке сообщил хоккейный блог «Омский лед» на сайте sports.ru.

По информации блога, в конце декабря игроки омского «Авангарда», за который выступает белорус Андрей Стась, собрались на новогодний корпоратив в ресторане. Некоторые выпили, в итоге Михаил Фисенко избил Андрея Стася. Кроме того, другой хоккеист якобы ударил и жену своего одноклубника, экс-гимнастку Валерию Курильскую. Женщина попыталась разнять Стася с Фисенко и получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Андрей Стась и Валерия

Причиной драки игроков блог называет «войну» хоккеистов с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда фактически выжила из клуба: мол, Андрей Стась не участвовал в «заговоре» против тренера. // nn.by

 

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