Белорусского хоккеиста и его жену избил на корпоративе его пьяный одноклубник

По информации блога, в конце декабря игроки омского «Авангарда», за который выступает белорус Андрей Стась, собрались на новогодний корпоратив в ресторане. Некоторые выпили, в итоге Михаил Фисенко избил Андрея Стася. Кроме того, другой хоккеист якобы ударил и жену своего одноклубника, экс-гимнастку Валерию Курильскую. Женщина попыталась разнять Стася с Фисенко и получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Андрей Стась и Валерия

Причиной драки игроков блог называет «войну» хоккеистов с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда фактически выжила из клуба: мол, Андрей Стась не участвовал в «заговоре» против тренера. // nn.by