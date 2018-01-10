Поліція розшукує безвісти зниклого Григорія Донченка

Мешканець Кременчука пішов із дому 17 грудня 2017 року і з того часу про місце його перебування нічого не відомо

Відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області розшукує безвісті зниклого Донченка Григорія Григоровича 1973 р.н., який 17 грудня 2017 року пішов із дому та до теперішнього часу про його місце знаходження нічого не відомо.

Прикмети: зріст — 180 сантиметрів, худорлява статура, волосся чорне, ніс великий, могли відрости борода і вуса.

Розшукуваний був одягнений в темно-синю куртку з капюшоном і з сірими смужками на рукавах, джинсові штани темно-сині або світло-бежеві.

Інформацію про місце перебування зниклого просимо повідомити до поліції за телефонами: (0536) 6-02-15 — чергова частина; (0536) 76-75-70; (097) 451-88-93 — сектор кримінальної поліції або 102.