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В Первомайске из-за ям у BMW отвалилось колесо — водитель будет судиться с городом

10.01.2018 16:52

В среду, 10 января, в центре Первомайска (Николаевской одласти) автомобиль BMW под управлением местного жителя попал в одну из многочисленных ям, обильно покрывающих одну из главных магистралей города — ул. Киевскую.

В результате у «БМВ» отвалилось левое заднее колесо. Автомобиль пришлось увозить с места происшествия на эвакуаторе.

Владелец «БМВ» сообщил корреспонденту издания  «Новости-N», что будет подавать в суд на городские власти Первомайска с целью возмещения причиненного ущерба. Такой прецедент в Первомайске уже был — несколько лет назад водитель отсудил у городского совета около четырех тысяч долларов за разбитый по причине ненадлежащего состояния дороги автомобиль.

 

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