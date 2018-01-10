Харьковского онколога признали виновным в умышленном убийстве зятя отравленным уколом

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Коминтерновский райсуд огласил приговор в деле врача Игоря Тихолаза. Лор-онколог признан виновным в убийстве зятя, совершенном в 2015 году
В феврале 2015 года 40-летний Сергей Вдовыченко скончался возле гаража на улице Героев Сталинграда. Как установило следствие, причиной смерти стало отравление препаратом, которое ему вкололи в ногу. Суд посчитал, что вина медика-тестя доказана и приговорил его к 10 годам лишения свободы, передает objectiv.tv.
"Я даже самообороны не делал. Просто он сам накололся и все. Никакой инъекции не было. То что говорят инъекция была… Инъекции не было" - говорит Игорь Тихолаз осужденный.
Виктория Тугайбей, прокурор Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5, в свою очередь отметила: "Обвинувачення вимагало призначити йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. І на даний час ми задоволені обвинувальним вироком. Після додаткового вивчення судового рішення буде вирішено питання щодо внесення або не внесення апіляційної скарги"
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