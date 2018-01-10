Харьковского онколога признали виновным в умышленном убийстве зятя отравленным уколом

Коминтерновский райсуд огласил приговор в деле врача Игоря Тихолаза. Лор-онколог признан виновным в убийстве зятя, совершенном в 2015 году

В феврале 2015 года 40-летний Сергей Вдовыченко скончался возле гаража на улице Героев Сталинграда. Как установило следствие, причиной смерти стало отравление препаратом, которое ему вкололи в ногу. Суд посчитал, что вина медика-тестя доказана и приговорил его к 10 годам лишения свободы, передает objectiv.tv.

С учетом «закона Савченко» мужчина должен провести за решеткой порядка 5 лет. Осужденный медик свою вину не признает. Говорит, что будет подавать апелляцию и, в случае необходимости, дойдет до Европейского суда.

"Я даже самообороны не делал. Просто он сам накололся и все. Никакой инъекции не было. То что говорят инъекция была… Инъекции не было" - говорит Игорь Тихолаз осужденный.