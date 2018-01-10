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В Бердичеве опасно проверяют смекалку водителей на дороге (фото)

10.01.2018 17:09

Установка новых столбов для освещения дороги на микрорайоне Красная гора в Бердичеве несколько усложнило дорожную обстановку в районе 12 школы.

 Так получилось, что один из новых столбов закрыл от обзора водителей транспортных средств дорожный знак «Пешеходный переход». И теперь водитель должен догадаться, что за знак прячется за столбом, а от быстроты смекалки водителя будет зависеть чья-то жизнь, отмечают местные обозреватели из издания berdichev.biz.

Будем надеяться, что соответствующие службы исполкома в кратчайшие сроки отреагируют на «недоразумение», и дорожный знак будет перенесен и установлен перед столбом. Ведь в данной ситуации речь идет не о причудах нашего городка, а человеческих жизнях.

 

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