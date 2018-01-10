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Поліція Київщини розшукала 15-річну зниклу дівчину

10.01.2018 17:15

Два тижні тривали пошуки неповнолітньої Натальченко Валерії Миколаївни, яка наприкінці грудня 2017 року самовільно залишила Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Переяслав», що у с. Циблі, Переяслав - Хмельницького району.

Сьогодні, працівники ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої 15-річної Валерії, яка 28 грудня пішла до школи, що у с. Циблі, на Новорічне свято та не повернулась. Вихователі закладу не дочекавшись повернення неповнолітньої, 29 грудня на початку другої години ночі, звернулись до поліції із повідомлення про її зникнення. Правоохоронців також проінформували, що їх вихованка і раніше неодноразово покидала заклад. 

Поліцейські провели потужну роботу - перевірили безліч знайомих дівчини, всі можливі місця, де б вона могла перебувати. В результаті пошуків, неповнолітню розшукали в столиці, де вона жила у своїх знайомих.

З дівчиною поліцейські провели бесіду щодо неприпустимості такої поведінки в подальшому та передали її в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Переяслав».

УПД в Київській області
 

 

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