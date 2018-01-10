На Київщині поліція вилучила з незаконного обігу більше 5 тисяч піротехнічних виробів

У столичному регіоні під час проведення операції «Піротехніка» правоохоронці виявили 30 фактів порушення правил продажу піротехнічних виробів. Вилучено 5197 заборонених одиниць піротехніки.

Днями, у м. Біла Церква, працівники ювенальної превенції місцевого відділу поліції, в одному із дитячих магазинів виявили факт продажу піротехнічних виробів малолітньому хлопцю.

Відносно осіб, які незаконно реалізовували піротехніку, поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ст. 195-6 КУпАП «Порушення правил перевезення, виготовлення та продажу піротехнічних виробів», що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 35 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією всієї продукції.

Загалом під час операції на недобросовісних продавців поліцейські склали 38 адміністративних матеріалів.

Шановні громадяни! Щоб убезпечити себе, своїх близьких і друзів, правоохоронці рекомендують купувати піротехнічні вироби у спеціалізованих магазинах, де є сертифікат якості та інструкція для правильного їхнього застосування. У разі виявлення незаконної реалізації піротехніки, а також порушення порядку їх використання, просимо повідомляти до поліції, за номером «102».

УПД в Київській області