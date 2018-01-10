29-річна киянка зірвалася з обледенілого схилу та скотилася у 300- метрову прірву (фото)

09 січня о 19:20 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району), 29-річна киянка зірвалася з обледенілого схилу та скотилася у 300- метрову прірву.

Як наслідок, отримала травму ноги та рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС в Закарпатській області.

Про дану подію рятувальникам повідомив її колега (27-річний мешканець. М. Кропивницький), котрий став свідком даної події. Чоловік не розгубився: спустився до постраждалої і, до прибуття рятувальників, знаходився біля неї.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт в район г. Петрос було направлено 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки Ясінянського та Рахівського гірських пошуково-рятувальних відділень.

У складних погодних умовах (значний сніговий покрив та загроза сходження лавин) о 00:50 10 січня рятувальникам вдалося дістатися до місця перебування туристів. Потерпілій негайно було введено знеболювальні препарати та накладено шину на травмовану ногу. Через нічну пору доби та небезпеку сходження лавин, рятувальники прийняли рішення зачекати до початку світлового дня.

Вже вранці, оминаючи лавинонебезпечні ділянки, за допомогою спеціальних нош «волокуш», рятувальники розпочали транспортування потерпілої. Подолавши відстань близько 7 км, працівники ДСНС дісталися до свого транспортного засобу й відвезли потерпілу до Рахівської районної лікарні та о 15:10 передали її під опіку медиків.

На даний час життю відпочивальниці вже нічого не загрожує.

«УК»