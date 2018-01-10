Американские демократы обвинили Россию во вмешательстве в дела 19 стран Европы — доклад

Президент США Дональд Трамп не придает должного значения опасности со стороны России на фоне активного вмешательства Москвы в дела других государств.

К такому выводу пришли американские конгрессмены-демократы в своем докладе, который оказался в распоряжении агентства Associated Press.

AP отмечает, что доклад в 200 страниц будет официально опубликован позже, и что это первый подробный доклад Конгресса, посвященный деятельности РФ по «подрыву демократии», после президентских выборов в США 2016 года. Сам доклад, во многом, опирается на информацию из открытых источников и на интервью с европейскими дипломатами и другими официальными лицами.

Инициатор доклада сенатор-демократ Бен Кардин — член сенатского комитета по международным отношениям — заявил, что в то время как Трамп «практически бездействует», Россия якобы задействует «ассиметричный арсенал» и ведет «неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах».

Всего, по мнению составителей доклада, вмешательство России было отмечено в 19 странах Европы.

Авторы доклада также обвиняют РФ в кибератаках, пропагандистских кампаниях, поддержке радикальных групп, использовании «интернет-троллей» и в военных операциях против «молодых правительств» Украины и Грузии.