Расследование Смоленской катастрофы: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв

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Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.
Таковы ключевые выводы технического отчета подкомиссии, сообщает RMF 24.
О принятии подкомиссией таких выводов в среду сообщила ее пресс-секретарь Марта Пальонек.
Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.
По утверждению эксперта, было несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Береза не оказала влияния на первичное разрушение крыла.
"Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", - говорится в заявлении на сайте польского Минобороны.
10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.
В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. // Европейская правда
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