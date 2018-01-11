Житель Хмельницкой области тяжело ранил ножом полицейского

Работники Полонского отделения полиции Главного управления Нацполиции Украины в Хмельницкой области задержали молодого мужчину, который накануне вечером с ножом напал на участкового инспектора полиции и нанес ему тяжелое ранение в грудь.

"Как удалось выяснить следственно-оперативной группе, 25-летний правоохранитель находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них, который жил на участке обслуживания полицейского, попросил его о разговоре с глазу на глаз. Отведя старшего лейтенанта в сторону, он вдруг ударил его ножом в грудь. Раненый сотрудник полиции еще смог сообщить о нападении в дежурную часть, указав данные нападающего", – сообщает в среду Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался 22-летний неработающий местный житель. Он и его товарищи, которые были свидетелями происшествия, находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи выясняют мотивы преступления.

"Раненый сотрудник полиции находится в больнице. После проведенной операции состояние его остается стабильно тяжелым", – проинформировали в правоохранительном ведомстве.

По факту покушения на умышленное убийство согласно предварительной квалификации открытое уголовное производство по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с применением ч.2 статьи 15 Уголовного кодекса. Санкция статьи 115 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. // Сегодня