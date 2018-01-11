В киевской полиции проведут служебное расследование по обвинению в шантаже и вымогательстве

Ранее журналист Евгений Плинский заявил о том, что правоохранители Голосеевского района незаконно вели себя с бывшим гражданином Белоруссии Тимофеем Кохновичем, требуя деньги за то, чтобы его не экстрадировали в страну происхождения

Руководство столичного Главка полиции инициировало служебное расследование по поводу опубликованных в соцсети обвинений против правоохранителей Голосеевского управления в незаконных действиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева на странице в Facebook.

"По информации относительно действий сотрудников Голосеевского управления полиции Киева проводится служебное расследование. После его окончания материалы будут направлены в прокуратуру", - отметили в полиции.

Также правоохранители рассказали свою версию того, что случилось в отношении выходца из Белоруссии. По данным полицейских, 43-летний мужчина согласно базе данных Интерпола, находится в международном розыске за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание нечестно заработанных денег. Инициировали розыск правоохранители Беларуси. Кроме того, осенью 2017 года полицейские Голосеевского района начали уголовное производство против данного мужчины по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

"27 декабря прошлого года в рамках расследования указанного уголовного производства полицейские получили постановление суда и провели обыск по адресу проживания фигуранта. Во время его проведения полицейские обнаружили и изъяли 11 патронов к травматическому оружию, за хранение которых без соответствующих разрешений не предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении правоохранителей.

Со своей стороны, журналист "1+1 медиа" Евгений Плинский 8 января опубликовал пост на странице в Facebook, в котором утверждает, что выходец из Белоруссии Тимофей Кохнович - законопослушный гражданин, а правоохранители действовали незаконно в отношении него.

В частности, согласно данным журналиста, преследования Кохновича правоохранителями из Белоруссии имеет политическую природу; патроны ему в дом "подбросили" прямо перед обыском, а впоследствии шантажировали экстрадицией в страну происхождения, требуя выкуп в 300 тыс. долларов.

Плинский назвал участников обыска "оборотнями в погонах" и призвал руководство ведомства отреагировать на произошедшее. // 112.ua