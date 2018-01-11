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В Виннице арестовали «донецкую» учительницу химии, которая была информатором боевиков

11.01.2018 01:21

В Виннице взят под стражу 59-летнюю учительницу химии из города Константиновка Донецкой области, которая с ноября по декабрь 2017 информировала боевиков "ДНР" о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

В Виннице арестовали учительницу химии из Донецкой области, которая была информатором боевиков

"Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 59-летней представительницы Донецка, которая подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного Кодекса Украина ", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что учительница химии из города Константиновка Донецкой области в течение периода с ноября по декабрь 2017 способствовала деятельности террористической организации "Донецкая народная республика".

Подозреваемая собирала разведывательную информацию по позициям, дислокации, численности, маршрутов передвижения, средств Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции и систематически передавала из собственного мобильного телефона полученные данные сотруднику "горячей линии" так называемого "МГБ ДНР".

Исследовав материалы дела судья удовлетворил ходатайство и применил к 59-летней женщины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

 

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