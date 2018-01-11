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На взятке попался главный патологоанатом Запорожской области

11.01.2018 01:57

Чиновника подозревают в систематическом взяточничестве

В Запорожье 10 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора коммунального учреждения "Запорожское областное патологоанатомическое бюро".

Фото: kievskaya.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Чиновника подозревают в систематическом взяточничестве, а задержание проходило при участии полиции и прокуратуры.

Как утверждают стражи порядка, задержанный вымогал и получил от частного предпринимателя около 16 тысяч гривен.
В кабинете и дома у чиновника проведены обыски. Планируется, что вскоре задержанному предъявят подозрение по статье "получение незаконной выгоды должностным лицом". // Сегодня

 

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