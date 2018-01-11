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Даже Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд. долларов «средств Януковича»

11.01.2018 02:38

Известное издание Al Jazeera обнародовало данные о схеме, по которой, как отмечается, окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича удалось вывести из государства 1,5 млрд долл. долларов.

В частности, было обнародован документ на 95 страниц, который был засекречен, по данным журналистов, судебное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд долл. "средств Януковича"

Решение суда подробно описывает сложную схему, которая была использована для вывода денег из страны и в которой компания Investment Capital Ukraine (ICU) в период с 2012 по 2014 год выступала посредником в покупке облигаций, деноминированных в долларах, на сумму в 1,5 млрд долларов США от имени восьми кипрских компаний. В этот период, по данным издания, ICU возглавляла глава НБУ Валерия Гонтарева.

Сама же Гонтарева заявила, что во время проведения указанных операций, ни она, ни работники ICU “не заметили ничего подозрительного”.

В постановлении суда Краматорска содержится перечень сотен компаний — из которых несколько кипрских, которые фактически были “трубопроводом для выкачивания денег из страны”, отмечает издание. Вся финансовая сеть была описана как “преступное предприятие”, возглавляемое экс-президентом.

Также в документе упомянутая организация “Секретариат Сергея Витальевича Курченко” — бизнесмена, который считался “главным финансовым директором” Януковича.

Напомним, телекомпания Al Jazeera в воскресенье, 7 января, опубликовала расследование, в котором звучали имена сразу трех влиятельных олигархов с интересами в Украине, которые решили между собой судьбу часть “денег Януковича”. // УНН

 

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