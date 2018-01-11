Даже Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд. долларов «средств Януковича»

Известное издание Al Jazeera обнародовало данные о схеме, по которой, как отмечается, окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича удалось вывести из государства 1,5 млрд долл. долларов.

В частности, было обнародован документ на 95 страниц, который был засекречен, по данным журналистов, судебное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

Решение суда подробно описывает сложную схему, которая была использована для вывода денег из страны и в которой компания Investment Capital Ukraine (ICU) в период с 2012 по 2014 год выступала посредником в покупке облигаций, деноминированных в долларах, на сумму в 1,5 млрд долларов США от имени восьми кипрских компаний. В этот период, по данным издания, ICU возглавляла глава НБУ Валерия Гонтарева.

Сама же Гонтарева заявила, что во время проведения указанных операций, ни она, ни работники ICU “не заметили ничего подозрительного”.

В постановлении суда Краматорска содержится перечень сотен компаний — из которых несколько кипрских, которые фактически были “трубопроводом для выкачивания денег из страны”, отмечает издание. Вся финансовая сеть была описана как “преступное предприятие”, возглавляемое экс-президентом.

Также в документе упомянутая организация “Секретариат Сергея Витальевича Курченко” — бизнесмена, который считался “главным финансовым директором” Януковича.

Напомним, телекомпания Al Jazeera в воскресенье, 7 января, опубликовала расследование, в котором звучали имена сразу трех влиятельных олигархов с интересами в Украине, которые решили между собой судьбу часть “денег Януковича”. // УНН