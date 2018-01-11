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В Черкассах пропала женщина-таксист

11.01.2018 13:05

В Черкассах в Рождественскую ночь исчезла женщина-таксис Ирина Чуприна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

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По словам дочери пропавшей, 7 января 2018 года женщина выехала на белом автомобиле Mercedes Vito. На следующий день связь с ней прервалась.

В области правоохранители ввели оперативный план «Перехват» и в результате нашли автомобиль пропавшей, но женщины в нем было.

В некоторых СМИ появилась информация, что Ирину Чуприну нашли мертвой в городе Смеле Черкасской области. Отмечается, что тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля.

В пресс-службе полиции Черкасской области эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что по состоянию на 9:00 утра 11 января поиски пропавшей женщины-таксиста продолжаются. // Realist

 

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