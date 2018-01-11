В Черкассах пропала женщина-таксист

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В Черкассах в Рождественскую ночь исчезла женщина-таксис Ирина Чуприна.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
По словам дочери пропавшей, 7 января 2018 года женщина выехала на белом автомобиле Mercedes Vito. На следующий день связь с ней прервалась.
В области правоохранители ввели оперативный план «Перехват» и в результате нашли автомобиль пропавшей, но женщины в нем было.
В некоторых СМИ появилась информация, что Ирину Чуприну нашли мертвой в городе Смеле Черкасской области. Отмечается, что тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля.
В пресс-службе полиции Черкасской области эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что по состоянию на 9:00 утра 11 января поиски пропавшей женщины-таксиста продолжаются. // Realist
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