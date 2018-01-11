Сотрудников запорожского СИЗО подозревают в пособничестве в побеге заключенного

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Следователями прокуратуры совместно с сотрудниками оперативного подразделения ГУ «Запорожский следственный изолятор» задержан сбежавший из-под стражи арестант.
Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).
Напомним, 18 декабря следственный изолятор покинул не освобожденный под залог арестант, а его сокамерник. После выхода из СИЗО 32-летний житель Днепра Дмитрий Пономаренко, который в сентябре прошлого годы был арестован за кражу, сбежал. Его объявили в розыск и нашли в родном Днепре.
Как сообщалось ранее, суд постановил снова заключить подозреваемого за решетку в СИЗО с альтернативой залога в 35 тысяч гривен.
При этом в пресс-службе облпрокуратуры заявляют, что следователи их ведомства расследуют уголовное производство по содействию работниками следственного изолятора в бегстве из-под стражи осужденного.
Подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы. // 1news.zp.ua
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...