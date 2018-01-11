Сотрудников запорожского СИЗО подозревают в пособничестве в побеге заключенного

Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Напомним, 18 декабря следственный изолятор покинул не освобожденный под залог арестант, а его сокамерник. После выхода из СИЗО 32-летний житель Днепра Дмитрий Пономаренко, который в сентябре прошлого годы был арестован за кражу, сбежал. Его объявили в розыск и нашли в родном Днепре.

Как сообщалось ранее, суд постановил снова заключить подозреваемого за решетку в СИЗО с альтернативой залога в 35 тысяч гривен.

При этом в пресс-службе облпрокуратуры заявляют, что следователи их ведомства расследуют уголовное производство по содействию работниками следственного изолятора в бегстве из-под стражи осужденного.

Подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы. // 1news.zp.ua