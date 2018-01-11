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МВС: На кордоні з Польщею рух повністю розблоковано

11.01.2018 13:25

Вчора, 10 січня, рух на дорогах Львівської та Волинської області біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" був повністю розблокований. Сьогодні акції протесту немає.

Патрульні поліцейські Львівської та Волинської областей повністю забезпечили публічну безпеку. Правоохоронці підтримували діалог з протестуючими. Жодних порушень законодавства зі сторони громадян не було.

Картинки по запросу кордон з Польщею

Нагадаємо, вчора, 10 січня, декілька десятків активістів перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Проте, поліції вдалося домовитись з громадянами про те, що вони пропускатимуть кожні 30 хвилин по 10 автомобілів, щоб уникнути конфлікту між протестувальниками і людьми, які хочуть перетнути кордон.

Департамент комунікації МВС України

 

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