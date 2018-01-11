На Черниговщине рецидивист забил до смерти жену

Ранее судимый житель Менского района (Черниговская область) во время семейной ссоры избил и порезал ножом жену, после чего и скончалась в больнице.

Об этом в сети Facebook сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Черниговской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, 10 января к ним поступило сообщение от персонала Менской центральной районной больницы, что в реанимационном отделении умерла жительница района, которая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, колото-резаными ранами конечностей и следами избиения на лице.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Очень быстро полицейские установили и задержали подозреваемого - ранее судимого жителя Менского района. Во время ссоры мужчина так избил и порезал ножом жену, что она умерла в больнице.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.