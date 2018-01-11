На Белгородщине женщина подозревается в убийстве трехлетней внучки и пятилетнего внука

Сотрудники Валуйского межрайонного отдела СК РФ в Белгородской области возбудили уголовное дело по факту двойного убийства малолетних детей. По предварительной версии, малыши погибли по вине их бабушки, которая присматривала за ними во время новогодних праздников.

Вместе с 41-летней подозреваемой задержан и ее 48-летний сожитель. В тот момент они находились в квартире в состоянии опьянения, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По предварительной версии, пятилетний мальчик и трехлетняя девочка были привезены матерью на новогодние праздники к бабушке в город Валуйки из Белгорода. "В ночь на 11 января 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мальчика в квартире бабушки с признаками насильственной смерти", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

В полиции при этом уточнили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД Валуек в 00:40 11 января от диспетчера скорой помощи. Он рассказал, что тела детей были обнаружены в квартире дома на улице Пушкина в Валуйках, сообщает официальный сайт областного УМВД.

Младшую сестру погибшего доставили в центральную республиканскую больницу. Однако спасти ее не удалось. Девочка "скончалась от причиненных повреждений", характер которых следователи не уточняют.

Задержанным гражданским супругам инкриминируют п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").

"По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в СК РФ.

По данным "Интерфакса", ночью соседи задержанных "слышали подозрительный шум" из их квартиры. Войдя в жилище, они "увидели состояние детей и вызвали скорую помощь". // NEWSru.com