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Нацсовет внепланово проверит любящие «санкционку» телеканалы «Интер» и «СТБ»

11.01.2018 14:07

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 11 января назначил внеплановую проверку телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка.

На заседании Нацсовета в четверг было принято единогласное решение провести выездные внеплановые проверки телеканалов по результатам мониторингов, зафиксировавших в эфире "Интера" и "СТБ" трансляцию программ с участием лиц, внесенных Министерством культуры Украины в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканалам "Интер" и "СТБ"

В частности, в эфирах телеканалов были зафиксированы программы с участием Олега Табакова ( советский и российский актер и режиссер театра и кино. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РФ) и Валентины Тализиной (советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР).

Регулятор решил подробно изучить вопросы трансляций передач, несущих признаки таких, что не допущены к трансляции на территории Украины и примет соответствующие решения по результатам внеплановых проверок.

Кроме того, Нацсовет решил назначить внеплановую проверку ТРК "Русское радио Украина" по итогам мониторинга, зафиксировавшего в эфире радиокомпании недостаточные объемы ведения передач на государственном языке. // Интерфакс-Украина

 

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