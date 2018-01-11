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Пропавшую под Черкассами таксистку нашли мертвой

11.01.2018 14:18

Таксистку Ирину Чуприну, пропавшую в рождественскую ночь, обнаружили мертвой в Смеле Черкасской области.

Об этом сообщает местный телеканал vikka.ua.

Картинки по запросу зарезали

Отмечается, что тело убитой с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля. Ее опознал брат.

"Зарезали, и там же бросили. Это произошло почти на выезде из Смелы", - пишут знакомые погибшей в социальных сетях.

Уточняется, что у Чуприной осталась дочь.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. // Апостроф

 

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