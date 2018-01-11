Пропавшую под Черкассами таксистку нашли мертвой

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Таксистку Ирину Чуприну, пропавшую в рождественскую ночь, обнаружили мертвой в Смеле Черкасской области.
Об этом сообщает местный телеканал vikka.ua.
Отмечается, что тело убитой с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля. Ее опознал брат.
"Зарезали, и там же бросили. Это произошло почти на выезде из Смелы", - пишут знакомые погибшей в социальных сетях.
Уточняется, что у Чуприной осталась дочь.
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. // Апостроф
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...