В ГПУ назвали причину засекречивания решения суда по спецконфискации «денег Януковича»

Секретное решение Краматорского суда по спецконфискации 1,5 миллиарда долларов "семьи Януковича", которое опубликовало издание Al Jazeera, связано с защитой судьи и свидетелей по данному делу, а также из-за того, что по многим компаниям, фигурирующим в документе, идут расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Почему мы приняли решение о засекречивании этого приговора? Совсем не потому, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или каких-то отдельных коммерческих структур, их там сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что по подавляющему большинству указанных компаний на сегодняшний день продолжаются активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях с помощью каналов международной правовой помощи", – заявил Енин.

Кроме того, засекречивание решения суда связано с защитой людей, которые причастны к этому уголовному процессу, отметил он.

"Как вы знаете, заказать убийство в этой стране стоит всего несколько тысяч долларов. И представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, лицо, которое идет на сделку со следствием, судья, эксперт, каждый участник уголовного процесса, который берет на себя огромную юридическую ответственность, перед которым стоят огромные риски физического уничтожения его или членов его семьи. Все они на сегодняшний день находятся под защитой нашего государства, и мы несем ответственность за их физическую безопасность", – сказал замгенпрокурора.

Енин подчеркнул, что для того, чтоб конфисковать средства "семьи Януковича", было оглашено около 30 приговоров в отношении других участников преступной группы из нефтегазовой и банковской сфер.

Напомним, в мае ГПУ доказала, что конфискованные средства попали в бюджет и 1,1 миллиарда долларов уже зачислены на счета Госказначества.

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 млрд долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

В мае семь кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Но Апелляционный суд Донецкой области отклонил апелляцию представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

7 июня сообщалось, что судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Аркадия Кашкина в Единый госреестр судебных решений. // Сегодня