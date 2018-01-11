Бесплатный Wi-Fi в Киеве: где, как и когда

Интернет обещают сделать доступным на улицах и во всем наземном транспорте

В столице появляется все больше мест, где можно бесплатно получить доступ к интернету. На праздники в центре Киева запустили Wi-Fi на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской, Почтовой площадях и в парке Шевченко. Сеть будет работать постоянно, причем без любых паролей. Но на этом городская власть не собирается останавливаться. Где еще в Киеве можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и какие планы у чиновников, выяснила "Сегодня".

Где запустят бесплатный Wi-Fi

"В рамках развития городского Wi-Fi в этом году планируется запустить бесплатный Wi-Fi во всех популярных туристических локациях Киева: на Крещатике, Бессарабской площади, в Мариинском парке, на территории Лавры. Все работы проводятся за средства инвестора", — пояснил "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

В каких видах транспорта можно будет зайти в интернет

До конца года планируют обеспечить горожан бесплатным Wi-Fi во всем наземном общественном транспорте, работать над укомплектацией специального оборудования начали с сентября прошлого года.

"Сейчас уже подключены к сети интернет транспорт трех депо из десяти. В частности, Wi-Fi есть в трамваях депо им. Шевченко (маршруты №1, 2 и 3) и Подольского депо (маршруты №11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19), а также в автобусах парка №5. К тому же ранее были частично подключены троллейбусы. Есть бесплатный доступ к интернету и в фуникулере. В 2018-м планируется окончательно завершить оснащение всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi", — рассказали нам в КП "Киевпастранс".

Воспользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция.

Идея запустить бесплатный интернет в общественном транспорте — не новая. В 2013 и 2014 годах в некоторых скоростных трамваях запустили бесплатную сеть, но далеко не всегда можно было ею воспользоваться. Правда, специалисты уверяют, что такое случается, если сломано оборудование, которое устанавливается в кабине водителя.

Что будет с Wi-Fi в киевском метро

А вот в городской подземке Wi-Fi, который запустили два года назад на нескольких станциях ("Олимпийская", "Льва Толстого", "Майдан Незалежности", "Дворец спорта", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота"), увы, почти не работает.

"Компания, которая занималась обустройством интернета в подземке, признала себя неплатежеспособной еще в прошлом году, и сейчас горвласти решают, как дальше действовать: давать им дополнительные сроки на доработку или разрывать договор. Но сеть в метрополитене однозначно нужна", — пояснили нам в столичной подземке.

В парках появятся Арт-объекты с WI-FI

Бесплатный интернет можно найти во многих городских кафе и магазинах, правда, нужно уточнять пароль у администраторов. Хотя заведения с мировым именем дают доступ бесплатно и без паролей. А еще не так давно доступ к сети появился на Центральном ж/д вокзале "К Wi-Fi могут подключиться одновременно более 700 пассажиров. Выделенная линия работает со скоростью 100 Мбит/с", — уверяют в "Укрзализныце". Но совсем скоро интернет появится и в парках.

"Арт-композиции, оборудованные Wi-Fi-устройствами, планируем установить в парках "Победа" и "Аврора". Также появится беспроводной интернет в парке в Днепровском районе на улице Шумского. В Деснянском районе зона Wi-Fi будет в парке "Молодежный", — поясняет первый замгендиректора КП "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

В настоящее время бесплатная сеть доступна в парках Вечной Славы, "Орлятко", им. Тараса Шевченко и в Печерском ландшафтном парке.