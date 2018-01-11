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В Киевской области уборщица обворовывала дома клиентов

11.01.2018 14:59

В Киевской области правоохранители задержали женщину-уборщицу, которая обворовывала своих работодателей. 

Об этом в сети Facebook сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Черниговской области, передает УНН.

В Киевской области уборщица обворовывала своих работодателей

Как сообщили в полиции, 44-летняя уроженка Запорожской области за денежное вознаграждение убирала частные дома жителей Киево-Святошинского района и похищала ювелирные драгоценности. Женщину подозревают в совершении более десятка краж.

Разоблачили преступную деятельность наемного работницы работники Киево-Святошинского отдел полиции. Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За это ей грозит до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

 

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