Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2018 году

Кабинет министров Украины принял распоряжение "О переносе рабочих дней в 2018 году". Соответствующее решение было принято во время заседания 11 января.

Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года).

В частности, для работников предприятий, учреждений и организаций, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), кроме органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений, в 2018 году перенесены рабочие дни с:

- пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

- понедельника 30 апреля на субботу 5 мая;

- пятницы 29 июня на субботу 23 июня;

- понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

- понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Как отмечают в Минсоцполитики, перенос рабочих дней не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним, Верховная Рада внесла 25 декабря в перечень выходных дней в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю, а Днем труда оставила только 1 мая. 2 мая будет рабочим днем. // 112.ua