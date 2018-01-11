Мужчина, убивший сына своей жены-следователя, найден мертвым в СИЗО

В Нижнем Новогороде в следственном изоляторе найден мертвым Максим Дурягин, арестованный осенью за детоубийство. Мужчину подозревали в расправе над четырехлетним сыном. Дурягин объяснял свой поступок тем, что хотел избавить "от лишних хлопот" жену, которая была следователем и "пропадала на работе".

34-летнего Максима Дурягина нашли повешенным в туалете его камеры 8 января. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее судимый Максим Дурягин жил в гражданском браке со следователем ОМВД по Автозаводскому району Нижнего Новгорода Евгенией Горевой. Возможно, из-за прошлых судимостей мужчины они не афишировали своих отношений и не заключали официальный брак.

В ноябрьские праздники Евгения в очередной раз ушла на дежурство на целые сутки, а Максим закатил ей скандал. 3 ноября 2017 года в 16:00 он забрал сына Артема из детского сада, но домой не привел. Вместо этого он отправил жене на работу странное SMS: "Мы ушли умирать".

Евгения попросила отпустить ее с работы пораньше. Она сказала начальству, что поссорилась с мужем, который угрожает ей расправой. "Дома ребенок, мне тревожно", - добавила она. Однако домой ее не отпустили.

Вечером от супруга пришло еще одно сообщение: "Я избавил тебя от лишних хлопот".

Вернувшись домой и не застав сына и мужа, Евгения обратилась в полицию.

Артема и его отца искали двое суток. Днем 5 ноября тело ребенка нашли за гаражами неподалеку от дома. По предварительным данным, Максим усадил сына в автомобиль, завел мотор, запер ребенка в гараже и дождался, пока мальчик задохнется. Также на теле погибшего, по данным прессы, обнаружены следы насильственной смерти.

Знакомые говорили, что Евгения и Максим жили дружно и всегда были вместе. Однако перед ноябрьскими праздниками, приуроченными ко Дню народного единства, между ними произошла ссора.

Подруга Евгении также считает, что трагедию не удалось предотвратить из-за халатности полицейских, которые не пожелали защитить даже свою коллегу. Они отказались принять заявление и разбираться в семейных дрязгах. Если бы полицейские уже 3 ноября стали искать Максима и установили его местоположение по мобильному телефону, Артема, вероятно, можно было спасти.

Максим сразу признал вину в убийстве сына, заявив, что ревновал жену к работе, на которой она пропадала сутками. Пресса также писала, что на мужчину пытались оказывать давление сотрудники правоохранительных органов: якобы "одна из руководителей следственного управления по области воспользовалась своим должностным положением, прошла к нему в ИВС и попросила изменить показания". Женщина хотела, чтобы в качестве мотива убийства Дурягин указал не "ревность к работе, а ревность к мужикам".

Убийца рассказывал при задержании о неудачных попытках покончить с собой, после которых он поехал к родителям. Они помогли сыну скрыться, однако в итоге всю семью задержали на границе Нижегородской области.

"Я просто напился и хотел проучить (жену. - Прим. NEWSru.com)", - заявил подозреваемый после задержания.

Известно, что Максим Дурягин был судим за кражи в 2001-м и 2008 годах. // NEWSru.com