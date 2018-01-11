Россиянка приехала в Москву, чтобы «продать девственность» малолетней дочери за 1,5 млн. рублей

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту продажи ребенка с целью сексуальной эксплуатации. Незаконная сделка была заключена в одном из ресторанов, а деньги за проданную девочку получили две женщины, приехавшие с Урала.

Задержанные за торговлю детьми частично признали вину, сообщает официальный сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Одна из них является матерью потерпевшей.

По версии следователей, две уроженки Челябинска "договорились о продаже заведомо малолетней 2004 года рождения третьему лицу за 1 миллион 500 тысяч рублей". Воплощая этот замысел, они пришли 10 января 2018 года в один из столичных ресторанов, где "осуществили куплю-продажу малолетней" школьницы с целью ее сексуальной эксплуатации. В роли покупателя юной секс-рабыни выступал агент правоохранительных органов.

После получения денег злоумышленницы были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними людьми"). Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании фигуранткам меры пресечения.

Как пояснила официальный представитель ведомства Елена Марковская, челябинки были задержаны в плавучем ресторане на берегу Москвы-реки в районе улицы Гурьянова. А источник в правоохранительных органах добавил, что женщины прибыли в Москву специально для совершения сделки по продаже девочки.

"При этом 35-летняя женщина намеревалась продать только девственность своей дочери, а помощь ей оказывала 25-летняя подруга. Они планировали после сделки забрать ребенка и вместе вернуться домой, изрядно разбогатев", - сообщает Lenta.ru.

Похожий случай зафиксирован в Москве в годы предыдущего экономического кризиса. Тогда были задержаны две москвички, которые от знакомых узнали, что девственность является дорогим товаром, а за своеобразное "право первой ночи" похотливые богачи готовы выложить прорву денег. Цена в 200 тысяч рублей для 42-летней Марии Г. показалась просто астрономической, так что мать 16-летней девушки решила действовать.

Еще большую сумму в 400 тысяч рублей посулили 35-летней Светлане К. Ее "товар" в виде 13-летней дочери оказался более ценным.

Начинающие "бандерши" позже признались, что поначалу были шокированы такими предложениями. Они даже не догадывались, что первый секс можно продать так дорого. На радостях родительница 16-летней Полины даже сама привезла свою дочь и передала ее прямо в руки педофилам.

"Да я понимаю, что девственность - это товар, - объясняла свой поступок Мария Г., - не будь я такой старой, восстановила бы ее себе и продалась. Если есть дураки, готовые вывалить за это состояние, я согласна".

Мария говорила, что деньги за проданную невинность дочки нужны были, чтобы покрыть долги. А остальное, дескать, заботливая мать намеревалась сберечь в качестве приданого к свадьбе дочери.

Другая женщина рассуждала еще циничнее, так что ее слова можно привести лишь с купюрами. "Меня отец изнасиловал, когда мне было 12, - говорила мать 13-летней Алены, - старшую мою дочь обесчестили бандиты, когда ей было 13". В итоге женщина решила, что нет ничего страшного, если и ее младшая дочь потеряет невинность в том же возрасте.

"Я подумала, что если Аленка отдастся за такие деньги и этим самым спасет всю нашу семью от безденежья, то Бог простит мне мой поступок", - добавила Светлана К.

Сами потерпевшие не догадывались, на что их обрекли собственные матери. Обеим школьницам было сказано про некий выгодный контракт на фотосъемку, который якобы выбили их родительницы.

Сделки по продаже школьниц состоялись в отеле. Матери поставили покупателям только одно условие: чтобы клиенты во время секса предохранялись. // NEWSru.com