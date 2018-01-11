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Японского мафиози, которого искали 15 лет, опознали по татуировкам на фото из фейсбука

11.01.2018 16:51

В Таиланде арестовали 74-летнего японца Сигехару Сираи, который в прошлом был членом якудза — японской мафии. На родине мужчину обвинили в убийстве, поэтому он сбежал в Таиланд и скрывался с середины 2000-х. 

Найти Сираи удалось благодаря фотографии, которая стала популярной в фейсбуке. Она набрала 14 тысяч перепостов и в конечном итоге привлекла внимание японского бюро Интерпола.

Сигехару Сираи на пресс-конференции в полицейском участке после ареста,

 
Сигехару Сираи на пресс-конференции в полицейском участке после ареста, 11 января 2018 года
Reuters / Scanpix / LETA
 
Сигехару Сираи был арестован 10 января в тайском городе Лопбури. Ему предъявили обвинения в незаконном пребывании в Таиланде и планируют депортировать в Японию; там Сираи уже 15 лет разыскивают за убийство. По версии японской полиции, он был членом крупнейшей в стране банды якудза «Ямагути-гуми» и в 2003 году участвовал в убийстве главаря другой банды. Сам Сираи признает связь с мафией, но отрицает причастность к убийству.
 
Сираи сбежал из Японии в Таиланд в 2005 году. Он скрывался там 13 лет и, как сообщает телевидение Thai PBS, женился на тайке. По данным телеканала, опасаясь ареста, японец вместе с женой постоянно переезжал с места на место, а в последнее время из-за нехватки денег им пришлось ночевать в городском парке Лопбури. Там Сираи и арестовали.
 
Сираи нашли случайно — по татуировкам. В августе 2017 года в фейсбуке появились несколько фотографий японца; на них видно, что его живот и спину почти полностью покрывают цветные татуировки. «Вы мой кумир! Я буду выглядеть так же, когда вырасту», — говорилось в посте с фотографиями, которым поделились более 14 тысяч раз. Снимки привлекли внимание в том числе японского бюро Интерпола — там опознали Сираи и попросили тайскую полицию помочь с его арестом.
 
Татуировки — одна из особенностей якудза. Считается, что, нанося тату, член группировки демонстрирует стойкость и умение терпеть физические страдания. Обычно якудза делают большие татуировки; в некоторых случаях они могут покрывать все тело. Их не принято показывать посторонним. Единственное исключение — синтоистский фестиваль Сандзя-мацури в мае, во время которого члены якудза выходят на улицы с голыми торсами.
 
На фото Сираи видно, что у него нет верхней фаланги мизинца на правой руке — это еще один знак якудза. Член японской мафии, который совершил проступок, должен отрезать себе часть пальца. Этот ритуал называется юбицумэ. Члены якудза подвергают себя ему добровольно, в знак преданности и искупления вины. По данным японских властей, в начале девяностых повреждения пальцев были у 45% членов якудза. Сейчас ритуал практикуется реже — его заменяют на денежные штрафы или изгнание из банды.
 
Якудза — традиционная форма организованной преступности в Японии. По данным японской полиции, в стране действует более двадцати кланов, в которых состоят от 80 до 100 тысяч человек. Исторически якудза специализируется на сутенерстве, торговле оружием и наркотиками, но в последнее время кланы наращивают присутствие в легальном бизнесе, чаще всего в сфере развлечений, переработки мусора и строительства. Якудза в Японии не запрещена законом; кланы не скрывают адреса и телефоны своих штаб-квартир, имеют собственные логотипы, а иногда и пенсионные программы. // Медуза

 

 

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