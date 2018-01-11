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В Запорожье магазин обманывал покупателей продукции Apple

11.01.2018 17:10

Госпотребслужба провела проверку по жалобам горожан и сделала заявление

В Запорожье покупателей смартфонам iPhone в магазине Velky Apple Center обманывали, устраивая "игры" с гарантийными сроками.

Фото: Голос Запорожья

Об этом сообщается на официальном сайте Запорожского областного управления Госпотребслужбы.

Как отметили в ведомстве, к ним неоднократно обращались потребители, которые покупали телефоны iPhone в этом магазине улице Победы.

По словам потребителей, при покупке менеджеры Velky Apple Center утверждали, что их смартфоны – категории Manufacturer refurbishing, то есть восстановленные самим производителем, компанией Apple. При этом в документах шла речь о годовой гарантии только на материнскую плату смартфона.

Как утверждают в Госпотребслужбе, Apple REF iPhone (Manufacturer refurbishing) приравнивается к совершенно новому товару, гарантия на который является полной. Более того, в чеках к товарам не был указан субъект хозяйствования.

"Если потребителю нужна помощь в защите его прав, то ему нужно выяснять эту информацию лично в Velky Apple Center, и, как уже выяснилось, говорят они неправду, поэтому проверка указанной "компании" была невозможной", – заявили в службе.

Интересно, что, после проверки IMEI одного из смартфонов на сайте Apple выяснилось, что он был активирован в ноябре 2015 года, хотя его купили как Manufacturer refurbishing в апреле 2017 года в Запорожье.

"Создается впечатление, что товар реализован от имени Velky Apple Center, и относится именно к Seller refurbishing (восстановление продавцом) с использованием именно неоригинальных деталей", – добавили в Госпотребслужбе.

Между тем, еще один клиент сообщил, что сдал свой смартфон в этот магазин на замену разбитого экрана и ему, по словам работников Velky Apple Center, установили новый, оригинальный. Однако позже выяснилось, что экран является неоригинальным, а средства уплаченные, как за оригинал. // Сегодня

 

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