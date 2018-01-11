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Дом россиянина снесли, пока он был в командировке. Застройщик «типа не в курсе»

11.01.2018 17:25

В Уфе Следственный комитет начал доследственную проверку информации о том, что неизвестные снесли дом местного жителя, пока тот находился в командировке, сообщается на сайте управления СК по республике Башкортостан.

Накануне местное издание «Вся Уфа» сообщило, что Фардат Шайнуров, вернувшись из командировки, обнаружил, что его дом 68а по улице Гафури со всей обстановкой и личными вещами полностью снесли. 

Ответственность за снос здания не взяла ни одна городская организация и застройщик, который ведет работы неподалеку. Шайнуров рассказал, что ранее дом включили в программу по расселению аварийного жилья, но жильцы обжаловали это решение в Верховном суде. Во время судебного процесса дом не выселяли и не имели права сносить.

Местный житель рассказал, что в прошлом году неизвестные уже попытались разобрать дом, но полиция не нашла этих людей. Сейчас СК устанавливает, кто снес жилой дом. // Медиазона

 

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