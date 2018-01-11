В Днепре вновь задержали сепаратистку, напавшую с молотком на бойца АТО

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Инцидент произошел больше года назад в городском театр
В Днепре задержали женщину, которая больше года назад в местном театре ударила бойца АТО молотком по голове.
Ее дважды объявляли в розыск, а также избирали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, Марина Меньшикова умудрилась сбежать – сначала в Россию, а затем в аннексированный Крым.
Правда, в итоге женщина вернулась домой, где ее и застали полицейские. // Сегодня
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...