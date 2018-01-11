В Днепре вновь задержали сепаратистку, напавшую с молотком на бойца АТО

Инцидент произошел больше года назад в городском театр

В Днепре задержали женщину, которая больше года назад в местном театре ударила бойца АТО молотком по голове.

Ее дважды объявляли в розыск, а также избирали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, Марина Меньшикова умудрилась сбежать – сначала в Россию, а затем в аннексированный Крым.

Правда, в итоге женщина вернулась домой, где ее и застали полицейские. // Сегодня