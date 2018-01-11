Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Шостке усомнились в психическом здоровье генералов РФ, нашедших «украинский след» в Сирии

11.01.2018 17:53

На заводе химических реактивов в Шостке (Сумская область) назвали бредом заявление представителя Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Новикова о том, что беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии ночью 6 января, несли боеприпасы со взрывчатым веществом, которое производят в ряде государств, в том числе в Украине на упомянутом предприятии.

Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил коммерческий директор ПАО «Шосткинский завод химических реактивов» Александр Макаров.

Картинки по запросу «Шосткинский завод химических реактивов»

«Это просто смешно. Шосткинский завод химических реактивов выпускает химические реактивы, индикаторы и красители. И можем вам продать любой вид нашей продукции. Никаких боеприпасов, взрывчатых веществ наше предприятие не производило ни 30 лет назад, ни сегодня. Не знаю, что у российских генералов творится в голове. Завтра они могут сказать, что мы атомную бомбу на заводе собираем. И мне опять придется говорить, что наше предприятие не участвует ни в каких взрывоопасных программах», — сказал директор.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что во время атаки российских баз в Сирии «использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», который якобы производят на Шосткинском заводе химических реактивов.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...