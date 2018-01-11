На Кировоградщине разбойники связали и ограбили директорско-бухгалтерскую семью

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Вечером 10 января в г. Александрия Кировоградской области четверо неизвестных в масках-балаклавах проникли в дом генерального директора и главного бухгалтера крупного аграрного предприятия.
Об этом сообщил источник "Обозревателя".
Супруги (54 и 52 года) находились в собственном доме: жена на кухне, муж – в спальне на втором этаже. Около 19 часов в дом ворвались четверо преступников.
Двое бросились к женщине, связали ее и заклеили глаза скотчем. Далее стали требовать деньги и ценности. Другие бандиты "занялись" хозяином дома: мужчину связали, а затем стали бить – также требуя деньги.
Александрия Кировоградская область
Женщина, испугавшись за жизнь (свою и супруга) призналась, где хранятся средства. После этого ее закрыли в ванной комнате.
Бандиты вскрыли болгаркой сейф и забрали из него около трехсот тысяч гривен. Оружие не тронули.
Трое преступников разговаривали на украинском языке, у четвертого был ярко выражен кавказский акцент.
По информации источника, дом находился под охраной, однако в момент нападения сигнализация не была включена.
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...