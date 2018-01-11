Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Кировоградщине разбойники связали и ограбили директорско-бухгалтерскую семью

11.01.2018 18:07

Вечером 10 января в г. Александрия Кировоградской области четверо неизвестных в масках-балаклавах проникли в дом генерального директора и главного бухгалтера крупного аграрного предприятия.

Об этом сообщил источник "Обозревателя".

Александрия Кировоградская область

Супруги (54 и 52 года) находились в собственном доме: жена на кухне, муж – в спальне на втором этаже. Около 19 часов в дом ворвались четверо преступников.

Двое бросились к женщине, связали ее и заклеили глаза скотчем. Далее стали требовать деньги и ценности. Другие бандиты "занялись" хозяином дома: мужчину связали, а затем стали бить – также требуя деньги.

Александрия Кировоградская область
Женщина, испугавшись за жизнь (свою и супруга) призналась, где хранятся средства. После этого ее закрыли в ванной комнате.

Бандиты вскрыли болгаркой сейф и забрали из него около трехсот тысяч гривен. Оружие не тронули.

Трое преступников разговаривали на украинском языке, у четвертого был ярко выражен кавказский акцент.

По информации источника, дом находился под охраной, однако в момент нападения сигнализация не была включена.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...