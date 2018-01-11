На Кировоградщине разбойники связали и ограбили директорско-бухгалтерскую семью

Вечером 10 января в г. Александрия Кировоградской области четверо неизвестных в масках-балаклавах проникли в дом генерального директора и главного бухгалтера крупного аграрного предприятия.

Об этом сообщил источник "Обозревателя".

Супруги (54 и 52 года) находились в собственном доме: жена на кухне, муж – в спальне на втором этаже. Около 19 часов в дом ворвались четверо преступников.

Двое бросились к женщине, связали ее и заклеили глаза скотчем. Далее стали требовать деньги и ценности. Другие бандиты "занялись" хозяином дома: мужчину связали, а затем стали бить – также требуя деньги.

Александрия Кировоградская область

Женщина, испугавшись за жизнь (свою и супруга) призналась, где хранятся средства. После этого ее закрыли в ванной комнате.

Бандиты вскрыли болгаркой сейф и забрали из него около трехсот тысяч гривен. Оружие не тронули.

Трое преступников разговаривали на украинском языке, у четвертого был ярко выражен кавказский акцент.

По информации источника, дом находился под охраной, однако в момент нападения сигнализация не была включена.