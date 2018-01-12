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Из-за церковного скандала в Запорожье: возбуждено уголовное дело

12.01.2018 00:05

Правоохранительные органы сегодня возбудили уголовное производство по факту совершения представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшими тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Беспорядки из-за церковного скандала в Запорожье: возбуждено уголовное дело

Как написала Сарган, производство возбуждено по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - отметили она.

Указанные лица, сообщила пресс-секретарь, осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины.

Кроме того, по ее словам, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине.

"С целью обеспечения быстрого и эффективного исследования обстоятельств, учитывая резонансность события, расследование по указанному уголовному производству поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством группы прокуроров прокуратуры Запорожской области", - отметила Сарган.

Она добавила, что досудебное расследование продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 года в Запорожье мужчина выбросился из окна и убил мальчика, который стоял возле дома.

По словам родителей, мальчик был крещен в УПЦ Киевского патриархата (КП). Священник, узнав это, отказался отпевать мальчика.
Людей возмутили такие действия священника и они начали сносить в храмы УПЦ игрушки и детские вещи в знак не согласия. // УНН

 

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