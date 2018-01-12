В Киеве незадачливые воры пытались «обчистить» общественный сортир

Злоумышленники не догадывались, что все общественные туалеты оборудованы охранной сигнализацией

В Киеве произошла неудачная попытка обокрасть общественный туалет. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводфонда".

11 января, около четырех часов утра, неизвестные лица пытались попасть в помещение общественной уборной, расположенной у озера в парке "Победа" Днепровского района, с целью совершения кражи.

Злоумышленники не догадывались, что все общественные туалеты оборудованы охранной сигнализацией и находятся под круглосуточной охраной. Представители охранной службы мгновенно отреагировали на сигнал тревоги и прибыли на место преступления. Им удалось задержать одного из воров – ею оказалась 30-летняя женщина, с которой был мужчина, скрывшийся с места преступления.

После задержания одного из вероятных грабителей на место преступления прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции Днепровского района. У грабительницы изъяли сумку с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования. Женщину доставили в отделении полиции, где продолжились следственные действия.

"Напоминаем, что общественные уборные стационарного типа, находящиеся на балансе СВКП "Киевводфонд" и расположенные в парках и скверах Киева, работают только в весенне-летний период. Сейчас все помещения законсервированы и находятся под круглосуточной охраной", – сообщили в пресс-службе. // Сегодня