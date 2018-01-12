В Киевской области на 9 лет посадили владельца кафе, до смерти забившего битой посетителя

В Киевской области к 9 годам тюрьмы приговорен владельца кафе, который насмерть забил битой посетителя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Судом первой инстанции однин из злоумышленников приговорен к 9 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, не признавая свою вину, и не соглашаясь с решением суда, обвиняемый и его защитник внесли апелляционную жалобу в которой просили принять новый приговор и оправдать последнего.

По решению Апелляционного суда, мужчина проведет за решеткой 9 лет.

Стоит отметить, что в отношении брата осужденного материалы выделены в отдельное уголовное производство, поскольку последний находится в розыске.

Напомним, что в октябре 2016 года в одном из заведений г. Сквира между владельцем кафе и одним из клиентов, возник словесный конфликт. После которого, потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил машину владельца кафе.



В дальнейшем, предприниматель, уроженец Азербайджанской Республики, который имел вид на жительство в Украине, решил поквитаться с обидчиком и совместно со своим братом завели потерпевшего в помещение кафе, где начали жестоко наносить руками, ногами и деревянной битой ему телесные повреждения.

После этого, обидчик позвонил брату потерпевшего и сказал забрать последнего из помещения кафе. Позже, в этот же день, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.