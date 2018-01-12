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Украинцев обвинили в жестоком избиении поляков в центре Варшавы (фото)

12.01.2018 01:48

В ночь на 10 января в Варшаве, по сообщению местных СМИ, украинцы оскорбили, а потом избили двоих граждан Польши.

Об этом сообщает ресурс fakt.pl.

Pobicie w centrum Warszawy

24-летний Станислав К., 23-летние Владислав Ч. и Богдан Б., 21-летний Андрей О. и 19-летний Антон М. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения: у них в крови обнаружили 1 промилле алкоголя.

Pobicie w centrum Warszawy

Имена потерпевших не называется, известно лишь, что им 27 и 28 лет.

Pobicie w centrum Warszawy

Во время допроса украинцы дали пять разных версий событий. При этом они отрицали, что избили кого-то.

Подчеркивается, что гражданам Украины грозит до двух лет тюремного заключения. // Апостроф

 

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