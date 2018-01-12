Украинцев обвинили в жестоком избиении поляков в центре Варшавы (фото)

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В ночь на 10 января в Варшаве, по сообщению местных СМИ, украинцы оскорбили, а потом избили двоих граждан Польши.
Об этом сообщает ресурс fakt.pl.
24-летний Станислав К., 23-летние Владислав Ч. и Богдан Б., 21-летний Андрей О. и 19-летний Антон М. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения: у них в крови обнаружили 1 промилле алкоголя.
Имена потерпевших не называется, известно лишь, что им 27 и 28 лет.
Во время допроса украинцы дали пять разных версий событий. При этом они отрицали, что избили кого-то.
Подчеркивается, что гражданам Украины грозит до двух лет тюремного заключения. // Апостроф
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...