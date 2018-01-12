В столице мошенник за 15 минут организовал фальшивый обменник и пытался «срубить» $45 тысяч

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

“Правоохранители установили, что злоумышленник узнал о продаже учреждения общественного питания в Голосеевском районе столицы и назначил встречу с его владельцем. Он сказал, что директор якобы приедет позже и составит договор купли-продажи или аренды, а пока он осмотрит здание и примет решение. Однако мошенник не дождался официальных документов, а «за спиной» у владельца использовал бывший ресторан с дополнительным выходом в своих целях. Таким образом за пятнадцать минут помещение бывшего ресторана превратилось в пункт обмена валюты: появились вывески, офисная техника, кассир, гривни в крупных купюрах (подарочные) и тому подобное», - идет речь в сообщении.

Отмечается, что впоследствии пришел мужчина, который нашел на сайте объявление о продаже валюты по выгодному курсу и договорился о встрече по телефону. Мужчина передал доллары кассиру, который должен был пересчитать и отдать гривни по договорному курсу, но тот вышел в другую комнату и долго не возвращался.

“Предприниматель заподозрил неладное и попробовал ворваться в подозрительное помещение, но злоумышленник брызнул ему в глаза из газового баллончика и выбежал через «черный» вход. Однако на улице кассира, который имел при себе чужие 45000 долларов, сразу задержали оперативники», - уточняется в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 4. ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

46-летнего луганчанина задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, он подозревается в совершении трех аналогичных преступлений, совершенных в столице в прошлом году. Теперь полиция устанавливает, действовал ли злоумышленник сам или с подручными. // Укринформ